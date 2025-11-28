Возрастное ограничение 18+
Морозы до -15°C и -25°C ожидаются в выходные в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В ближайшие выходные в Свердловской области ожидается заметное похолодание. Синоптики предупреждают о понижении температуры воздуха до -15°C и до -25°C на крайнем севере, также они прогнозируют метели.
В субботу, 6 декабря, в регионе облачно с прояснениями, снег. В отдельных районах на дорогах гололедица. Температура ночью -6...-1°C, на севере до -11°C, на крайнем севере до -16°C. Днём -5...0°C, на крайнем севере -12...-7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала снег, температура от -3...0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В воскресенье, 7 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, снег, в отдельных районах метель. В центральной части региона ночью и днём -16...-10°C. Ночью на юго-западе -7...-2°C, на севере до -20°C, на крайнем севере -25°C. Днём на юге -6...-1°C, на севере до -20°C. Ветер 4-9 м/сек, днём местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге температура -8...-6°C, ночью небольшой снег, днём сильный снег с понижением температуры до -13°C.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
