Возрастное ограничение 18+

Вынесен приговор участнику жестокого убийства в букмекерской конторе Сысерти

20.22 Четверг, 4 декабря 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Свердловский областной суд вынес приговор по резонансному уголовному делу. Одним из фигурантов оказался Никита Гурьевских. Он признан виновным в совершении особо тяжкого преступления.

Мужчину судили по пунктам «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает ответственность за убийство из хулиганских побуждений. Преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору весной 2023 года в городе Сысерть. Поводом для конфликта послужила малозначительная ссора. Оскорблённый знакомый Никиты Гурьевских решил расправиться с оппонентом. Он предложил помочь в этом одиннадцати своим знакомым.

Вечером 2 апреля группа из 12 человек собралась в букмекерской конторе. Там они жестоко избили четырёх мужчин. В качестве орудий преступления использовались подручные предметы. Нападавшие били жертв бильярдными киями и шарами. Также они применяли кулер для питьевой воды.

От полученных травм один из пострадавших скончался. Трём другим были причинены тяжкие телесные повреждения.

Суд установил личный вклад Гурьевских в преступление. Он нанёс несколько ударов руками и ногами потерпевшему. Эти удары были направлены в голову и грудную клетку. Коллегия присяжных заседателей признала его вину доказанной. Однако присяжные сочли, что он заслуживает снисхождения.

На основании вердикта присяжных суд назначил наказание Никите Гурьевских в виде восьми лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд назначил дополнительное наказание. После освобождения его свобода будет ограничена на два года.

Ранее суд уже вынес приговоры восьми соучастникам по этому же делу. Их наказания варьируются от полутора до четырнадцати лет. Расследование в отношении других участников продолжается.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
