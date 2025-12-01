Возрастное ограничение 18+
В Верхнем Дуброво ищут хозяина немецкой овчарки
Фото: телеграм-чат Mia Life (Моя жизнь) / t.me/mialife_world
В посёлке городского типа Верхнее Дуброво Свердловской области найдена потерявшаяся собака. Судя по её внешнему виду и поведению, она не из бродяжек, просто отбилась от хозяев.
Длинношерстный кобель немецкой овчарки был обнаружен в районе Марьина роща. Пёс хорошо ухожен, а его возраст ориентировочно составляет около трёх лет.
Собака обладает дружелюбным и игривым характером. Сейчас животное находится на временном содержании у нашедших его людей. Те в свою очередь, очень надеются отыскать владельцев овчарки — пёс явно скучает по своей настоящей семье.
Общественность просят помочь в поисках владельца. Если собака вам знакома, необходимо срочно связаться с координаторами. Для связи доступны два телефонных номера. Первый контакт: +7 (909) 009-36-63, можно писать в сообщения. Второй контакт для звонков: +7 (953) 600-89-78 (Юля).
