Возрастное ограничение 18+
Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
«Авито Авто» возглавило рейтинг онлайн-площадок для продажи автомобилей по версии аналитического агентства «Автостат».
Согласно результатам опроса, который аналитики проводили минувшим летом среди специалистов дилерских центров, 66,3% выбрали «Авито Авто», как главную онлайн-площадку для продвижения и продажи автомобилей. В тройке лидеров также оказались «Дром» и «Авто.ру» с результатом в 14,8% и 12,4% соответственно.
Ещё 45,6% выбрали «Авито Авто» как наиболее технологичную платформу. На втором и третьем местах, поменявшись местами, разместились «Авто.ру» и «Дром», получившие 21,3% и 8,3% голосов соответственно.
Руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в «Авито Авто» Кирилл Поляков считает, что дилеры выбирают эту площадку, потому что она удобнее.
Также он подчеркнул, что сейчас на площадке ведётся активная интеграция искусственного интеллекта для повышения эффективности и удобства работы дилеров.
Согласно результатам опроса, который аналитики проводили минувшим летом среди специалистов дилерских центров, 66,3% выбрали «Авито Авто», как главную онлайн-площадку для продвижения и продажи автомобилей. В тройке лидеров также оказались «Дром» и «Авто.ру» с результатом в 14,8% и 12,4% соответственно.
Ещё 45,6% выбрали «Авито Авто» как наиболее технологичную платформу. На втором и третьем местах, поменявшись местами, разместились «Авто.ру» и «Дром», получившие 21,3% и 8,3% голосов соответственно.
Руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в «Авито Авто» Кирилл Поляков считает, что дилеры выбирают эту площадку, потому что она удобнее.
«Дилеры выбирают "Авито Авто" не только как основную площадку для продажи, но и как технологичного партнёра, который помогает им решать бизнес-задачи в рамках единой цифровой платформы: выкупать и пополнять стоки, управлять складом, оптимизировать операционные процессы, проверять историю автомобилей, а также привлекать новых клиентов и взаимодействовать с ними через онлайн-платформу и чаты, отвечая на потребности современного покупателя»,
– пояснил Кирилл Поляков.
Также он подчеркнул, что сейчас на площадке ведётся активная интеграция искусственного интеллекта для повышения эффективности и удобства работы дилеров.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн
17 октября 2025
17 октября 2025
Авито внедрил ИИ для поиска уязвимостей в коде
16 октября 2025
16 октября 2025