«Путешествие в лето» Виктора Оборотиста разогреет екатеринбургскую зиму

В Музее Андеграунда 10 декабря открывается персональная выставка уральского художника Виктора Оборотистова под названием «Путешествие в лето». Экспозиция позволит зрителям окунуться в мир сочных красок посреди с опозданием, но подступающей зимней стужи.Основу выставки составляют новые работы Виктора Оборотистова. Большинство из них созданы в уходящем году. Но в экспозиции можно будет увидеть и более давние полотна, что поможет проследить эволюцию творчества художника.Картинами 2008 года зрителей и будет встречать «Путешествие в лето». Это полотна из серии, созданной Оборотистовым во время поездки на Кубу. На них в неоимпрессионистской манере, свойственной художнику, запечатлены яркие моменты того визита на Остров Свободы. Новые же работы Оборотистова посвящены, в основном, городской жизни. Но и они наполнены тёплыми тонами и светлыми красками.Творческий путь Виктора Оборотистова начался в Тавдинском районе Свердловской области, где он родился в 1965 году. После службы на флоте Оборотистов переехал в Екатеринбург и получил художественное образование. Он активно работает в сфере дизайна, но всегда сохранял связь с современным искусством. Художник определяет себя как «художника-исполнителя», свободно экспериментирующего с форматами. Виктор Оборотистов является участником известной екатеринбургской арт-группы «Бригада маляров имени К. Малевича».Открытие выставки Виктора Оборотистова планируется на 19.00. Напомним, что Музей Андеграунда расположен в Екатеринбурге по адресу «улица Добролюбова, 2Д».