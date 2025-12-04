Возрастное ограничение 18+
Прокуратура обжаловала приговор «сдавшему» своего племянника-редактора Ura.ru экс-полицейскому
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура обжаловала приговор бывшему начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 УМВД по Екатеринбургу Андрею Карпову, который «сдал» своего племянника-редактора Ura.ru Дениса Аллаярова.
По версии следствия, с которой согласился суд, Карпов, получив соответствующее предложение от главы свердловской редакции информагентства Ura.ru Аллаярова, передавал ему оперативные сводки для публикации новостей. За это с мая 2024 по март 2025 года он получил от племянника на свою карту и карты общих родственников 120 тысяч рублей. По итогам рассмотрения уголовного дела Андрея Карпова признали виновным по двум статьям УК – о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (пункт «е» части 3 статьи 286 УК), и получении должностным лицом взятки в значительном размере за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК).
В качестве наказания суд избрал для бывшего полицейского условное лишение свободы на 4 года и испытательный срок тоже на 4 года. Также ему назначили запрет занимать должности в госвласти сроком 3 года, штраф 120 тысяч рублей (сумма взятки) и лишили звания старшего лейтенанта полиции.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, сегодня в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступило апелляционное представление прокурора. Он настаивает на наказании в виде реального лишения свободы.
