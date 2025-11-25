Возрастное ограничение 18+

Вечер памяти Джона Леннона пройдёт в Екатеринбурге

20.52 Четверг, 4 декабря 2025
Фрагмент обложки диска «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band»
Музей радио и Уральский Битлз-клуб приглашают на вечер, посвященный Джону Леннону. Мероприятие пройдёт ровно через неделю, в следующий четверг, 11 декабря.

Вечер приурочен к 45-й годовщине со дня гибели легендарного музыканта и поэта. Гостей ждёт тёплая встреча в формате музыкальной гостиной. В центре внимания окажется творческое наследие лидера «The Beatles». Уральские битломаны поделятся своими знаниями и любовью к музыке. А главным звуковым событием вечера станет прослушивание культового альбома. На виниловой пластинке прозвучит «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Этот альбом считается вершиной творчества великой «ливерпульской четвёрки» и самого Леннона.

Кроме того, в программе вечера запланирована важная презентация. Будет представлен тематический Битлз-календарь на 2026 год. Он может станет отличным новогодним подарком для истинных меломанов.

Вечер проведёт заведующий Музеем радио Алексей Коршун. Начало в 18:30. Желающие почтить память Джона Леннона должны предварительно записаться на мероприятие, поскольку количество мест в зале ограничено. Забронировать место можно по телефону +7 (343) 371-50-60.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
