Вечер памяти Джона Леннона пройдёт в Екатеринбурге

Музей радио и Уральский Битлз-клуб приглашают на вечер, посвященный Джону Леннону. Мероприятие пройдёт ровно через неделю, в следующий четверг, 11 декабря.Вечер приурочен к 45-й годовщине со дня гибели легендарного музыканта и поэта. Гостей ждёт тёплая встреча в формате музыкальной гостиной. В центре внимания окажется творческое наследие лидера «The Beatles». Уральские битломаны поделятся своими знаниями и любовью к музыке. А главным звуковым событием вечера станет прослушивание культового альбома. На виниловой пластинке прозвучит «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band». Этот альбом считается вершиной творчества великой «ливерпульской четвёрки» и самого Леннона.Кроме того, в программе вечера запланирована важная презентация. Будет представлен тематический Битлз-календарь на 2026 год. Он может станет отличным новогодним подарком для истинных меломанов.Вечер проведёт заведующий Музеем радио Алексей Коршун. Начало в 18:30. Желающие почтить память Джона Леннона должны предварительно записаться на мероприятие, поскольку количество мест в зале ограничено. Забронировать место можно по телефону +7 (343) 371-50-60.