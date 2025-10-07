«Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом





– отметил директор Авито Путешествий Артём Кромочкин. «При этом такой формат проживания, как квартиры и апартаменты, сегодня пользуется высоким спросом. Расширение возможностей сервиса позволит "Авито Путешествиям" укрепить позиции на рынке и удовлетворить спрос бизнес-путешественников благодаря обширной базе качественных объектов по всей стране»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

«Авито Путешествия» расширяют возможности сервиса для корпоративных клиентов, выйдя на рынок делового туризма в партнерстве с разработчиком и поставщиком TravelTech-решений для управления командировками компанией «Аэроклуб». За счёт интеграции клиенты агентства получили доступ к бронированию аренде около 30 000 объектов в 386 городах России.Как пояснили Вечерним ведомостям в Авито, партнёрство направлено на решение двух задач: предложить бизнес-путешественникам больше удобных вариантов размещения даже в небольших отдаленных городах, а также городах-миллионниках в периоды пикового спроса и обеспечить арендодателям стабильную загрузку объектов в низкий сезон. Такой формат может подойти для длительных командировок, где важна гибкость размещения и возможность сэкономить на питании за счет оборудованной кухни.По оценкам «Авито Путешествий», к 2030 году рынок делового туризма в части размещений в отелях и апартаментах может достичь 450 миллиардов рублей.Данные «Аэроклуба» также показывают рост спроса на квартиры для деловых поездок на 19% за первые три квартала 2025 года. Средняя стоимость ночи составила 3200 рублей, что на 15% выше показателя 2024 года. Средняя продолжительность проживания – семь ночей. Основными потребителями услуги, по данным компании, являются представители нефтегазовой отрасли (46% всех бронирований), ритейла (23%, рост на 86% к 2024 году) и добывающей промышленности (12%).Наибольшей популярностью квартиры пользуются в Тобольске, Свободном и Усть-Илимске, а среди городов-миллионников – в Нижнем Новгороде, Москве и Красноярске.Система бронирования предусматривает мгновенное подтверждение заявок, проверку документов арендодателей и возможность дистанционного заселения. Обмен данными между платформами осуществляется через API, что обеспечивает актуальность информации о доступности объектов. Также площадки сделали единую службу поддержки для бизнес-клиентов.