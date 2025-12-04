Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле второй день ищут 14-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Нижнем Тагиле пропал 14-летний Вадим Мезенин. С 3 декабря о его местонахождении ничего неизвестно. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Юноша ростом 155 сантиметров, плотного телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Был одет в серый пуховик, голубые джинсы, чёрно-белые кроссовки, чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят звонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или МУ МВД России «Нижнетагильское», сотрудники которого также участвуют в розыске, по телефону 8-3435-47-71-02 либо 112.
