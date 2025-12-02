Парк Маяковского входит в зимний сезон без традиционных горок

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уже завтра, 6 декабря, в екатеринбургском парке Маяковского официально начнётся зимний сезон. Правда, необычайно тёплый для Урала старт самого холодного в году периода внёс коррективы в первоначальные планы.Обычно, «зимний» парк Маяковского с первых же дней зимы предлагает горожанам покататься на горках, в том числе — на самой высокой в Екатеринбурге. Но не в этот раз. Аномально тёплая для декабря погода надолго отложила открытие горок. Администрация парка сообщает, что прокатиться с них в уходящем году можно будет не раньше 20 декабря. По той же причине откладывается и открытие полюбившегося екатеринбуржцам катка «Северное сияние».Однако, субботнее торжественное открытие всё равно обещает посетителям парка обширную программу. Примерно с половины пятого вечера завтра в парке будет играть музыка, а его аллеи осветит праздничная иллюминация. В 17.00 на главной сцене покажут спектакль «Автобус Чудес» от театра «МорэS». Зрителей ждёт представление с участием добрых лесных духов Ель-Ча-Та. Спектакль включает в себя выступление жонглёров и фокусников и предполагает активное взаимодействие с публикой.В 17.45 состоится главное событие вечера — зажжение иллюминации на главной новогодней ёлки парка. Праздничную атмосферу будут дополнительно создавать светящиеся фигуры, уже полюбившиеся горожанам.Кроме того, гостей зимнего парка ждёт атмосферная «Вкусная улица» с угощениями.