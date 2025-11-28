Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский зооспасатель Зенков вызволил собаку из проволочной «ловушки»
Фото: «ЗооСпас в Екатеринбурге» / vk.com/zoo_spas_ekb
Екатеринбургский зооспасатель Евгений Зенков спас собаку, которая несколько дней пролежала в гаражном массиве на улице Дорожной, не сумев выбраться из проволочного ограждения.
По словам Зенкова, вызов поступил через диспетчера экстренных служб днём 1 декабря, но он смог поехать спасать собаку только вечером после работы. Когда зооспасатель приехал на нужный адрес, несмотря на позднее время его встретил всё же дождавшийся заявитель. До собаки пришлось идти через пустырь, на котором повсюду были разбросаны витки проволоки.
Собака всё это время лаяла, прося о помощи, а, когда увидела своих спасателей сначала испугалась, шарахнулась и упала на землю.
Чтобы освободить бедолагу, он использовал кусачки и ножницы для металла. Собака сначала скалила зубы, но потом, осознав, что её наконец-то спасают, успокоилась.
Когда собака была вызволена, Зенков отправил своим коллегам фотографию собаки, чтобы они попробовали найти объявления о потере похожей собаки. Пока велись поиски, зооспасатель решил дойти до ближайшего круглосуточного магазина, чтобы чем-нибудь покормить собаку, но когда он вернулся её уже не было.
«За шею и лапы её держали огромные мотки злополучной проволоки. Особенно толстый жгут закрутился вокруг шеи. Из такой ловушки ни одному животному самостоятельно не освободиться»,
– отметил Евгений Зенков.
«Мой план сначала состоял в том, чтобы удавкой стянуть ей морду и приступить к состриганию проволоки. Но вскоре я осмелился убрать удавку. Собака начала вести себя на удивление спокойно. Она явно поняла, что её пришли спасать!»,
– рассказал спасатель.
