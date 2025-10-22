Возрастное ограничение 18+
Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Команда «Авито AdTech» объявила о расширении возможностей таргетинга. С 27 октября 2025 года в рекламном кабинете стал доступен новый инструмент, который позволяет нацеливаться на аудиторию, совершающую крупные покупки с высоким средним чеком.
Ранее рекламодателям была доступна стандартная сегментация по доходу, теперь она дополнена новым таргетингом. Алгоритмы платформы на основе обезличенных данных анализируют интересы пользователей, совершающих сделки с высокой стоимостью, и показывают им рекламу компаний, предлагающих премиальные товары и услуги, объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе компании.
Особое применение новый таргетинг может найти у автомобильных брендов, застройщиков и магазинов брендовой одежды, обуви и аксессуаров. Например, за первые девять месяцев 2025 года более трети пользователей «Авито Авто» проявляли интерес к новым автомобилям стоимостью свыше 3 миллионов рублей.
Для настройки таргетинга достаточно в рекламном кабинете выбрать «Создать кампанию» и указать параметры, включая характеристику «Высокий» или «Премиум» в разделе «Аудитория».
Подробнее о настройке таргетингов можно узнать здесь.
