Возрастное ограничение 18+
Мусор с белоярского полигона ТБО попал на сельхозземли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Во время проверки заброшенных земель сельскохозяйственного назначения в Белоярском муниципальном округе Свердловской области специалисты Россельхознадзора обнаружили, что мусор с полигона ТБО попал на соседние участки.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на участке сельхозназначения общей площадью 9,5 гектара помимо зарастания, которое говорит о том, что он заброшен, были обнаружены производственные и потребительские отходы, успевшие занять 2,5 гектара участка.
В связи с этим на участке взяли образцы почвы для исследований на химико-токсикологические показатели.
Также в отношении собственника участка вынесли предписание об устранении нарушений. Правообладатель, вероятно, не виноват в том, что мусор оказался на его участке, но по закону он обязан использовать участок по его назначению и следить за его состоянием.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, на участке сельхозназначения общей площадью 9,5 гектара помимо зарастания, которое говорит о том, что он заброшен, были обнаружены производственные и потребительские отходы, успевшие занять 2,5 гектара участка.
«Таким образом, полигон ТБО вплотную подобрался к земельному участку сельскохозяйственного назначения, и свалка отходов находится уже на территории участка»,
– отметили в ведомстве.
В связи с этим на участке взяли образцы почвы для исследований на химико-токсикологические показатели.
Также в отношении собственника участка вынесли предписание об устранении нарушений. Правообладатель, вероятно, не виноват в том, что мусор оказался на его участке, но по закону он обязан использовать участок по его назначению и следить за его состоянием.
«Невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии и предотвращению других процессов и иного негативного воздействия на окружающую среду, ухудшающих качественное состояние земель, с наложением административного штрафа»,
– пояснили в Россельхознадзоре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Водителей предупреждают о дорожных работах на Тюменском тракте в районе села Малобрусянское
02 декабря 2025
02 декабря 2025