Двух подростков из Екатеринбурга будут судить за теракт на железной дороге
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Двух 16-летних екатеринбуржцев обвиняют в совершении террористического акта на железной дороге (205 УК РФ). Также им вменяют легализацию денежных средств, полученных незаконным путём (174.1 УК РФ), сообщает СК РФ.
По данным следствия, в декабре 2024 года обвиняемые по указанию украинских спецслужб подожгли локомотив на железнодорожной станции Свердловск-Сортировочный. За это подросткам заплатили криптовалютой эквивалентом 91 тысячи рублей. Они понимали, что не смогут просто вывести эти деньги, поэтому пытались легализовать их с помощью ряда финансовых операций.
Ущерб, причинённый ОАО «Российские железные дороги», составил 1,2 миллиона рублей, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Рассматривать уголовное дело будут в Центральном окружном военном суде.
«Следственный комитет предупреждает, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодёжь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления. Призываем граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки и помнить о неминуемом наказании за участие в террористической деятельности»,
– сказали в центральном аппарате ведомства.
