Двух подростков из Екатеринбурга будут судить за теракт на железной дороге

– сказали в центральном аппарате ведомства.

«Следственный комитет предупреждает, что иностранные спецслужбы активно вербуют молодёжь через соцсети и мессенджеры, вовлекая несовершеннолетних в преступления. Призываем граждан сообщать в правоохранительные органы о каждом факте попытки вербовки и помнить о неминуемом наказании за участие в террористической деятельности»,