«Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 27 октября на технологической платформе «Авито Недвижимость» стала доступна обновлённая линейка подписок на инструменты продвижения для агентств недвижимости, брокеров и риелторов. Среди обновлённых пакетов с новыми названиями – «Агент», «Профи» и «Лидер», при этом в двух последних расширен набор инструментов.
Как объяснили Вечерним ведомостям в пресс-службе платформы, новые пакеты позволяют эффективнее использовать возможности площадки и получать преимущество на фоне растущей конкуренции.
Так, с подпиской «Профи» в карточки объектов можно напрямую загружать видео, которые будут автоматически воспроизводиться при поиске. Также на карточке объекта выводится отдельный блок с информацией о профиле агентства, что полезно, когда хочется подчеркнуть профессиональный статус и повысить узнаваемость бренда. Кроме того, подписка включает аналитические отчёты по жилой недвижимости для поддержки переговоров с собственниками.
Пакет «Лидер» содержит все возможности подписки «Профи» и добавляет функции интеграции с CRM-системами, а также передачу актуальной рыночной цены жилой недвижимости в реальном времени через API.
Обновления ориентированы на профессионалов, которые стремятся расширить своё присутствие в конкурентных регионах с ростом предложения недвижимости. По данным платформы, продвижение объявлений приносит в среднем 19% трафика профессиональным игрокам, что напрямую влияет на ликвидность их объектов.
Вместе с тем команда платформы отмечает агентства с высокими показателями сервиса, подписавшиеся на пакеты «Профи» и «Лидер», подарочными наборами, которые можно разместить в офисах, чтобы подчеркнуть статус надежного партнёра.
Подробности о типах подписок, стоимости и подключении доступны на официальном сайте платформы.
«Каждый месяц 27 млн пользователей заходят в раздел "Недвижимость" на Авито, а объявления по категории в сумме набирают по 1,2 млрд просмотров. Это конкурентный бизнес, где мы развиваем сервис для профессионалов и добавляем новые инструменты, которые помогут продавать быстрее, эффективнее и зарабатывать больше. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка и даст им дополнительные возможности для повышения эффективности и масштабирования бизнеса»,
– прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.
