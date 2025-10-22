«Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов

– прокомментировал управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

«Каждый месяц 27 млн пользователей заходят в раздел "Недвижимость" на Авито, а объявления по категории в сумме набирают по 1,2 млрд просмотров. Это конкурентный бизнес, где мы развиваем сервис для профессионалов и добавляем новые инструменты, которые помогут продавать быстрее, эффективнее и зарабатывать больше. Ожидаем, что новая линейка сможет точнее соответствовать запросу рынка и даст им дополнительные возможности для повышения эффективности и масштабирования бизнеса»,