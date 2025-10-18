Возрастное ограничение 18+

В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли

16.13 Понедельник, 20 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
16 октября в Москве состоялась четвертая ежегодная конференция «Дело Спецтехники» от Авито, на которой эксперты традиционно обсуждали тренды отрасли.

Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе Авито, мероприятие побило рекорд посещаемости – его посетили более 1500 человек, среди которых крупнейшие игроки рынка спецтехники, коммерческого транспорта, аренды техники, а также представители Минпромторга России и Центрального банка Российской Федерации. Партнёром встречи выступил «ЛУКОЙЛ», который представил смазочные материалы, сервисные и цифровые решения для промышленности.

На мероприятии эксперты обсудили ключевые вопросы финансирования обновления парка спецтехники, технологические вызовы и форматы сотрудничества в отрасли. По данным руководителя продукта «Авито Спецтехника» Максима Мажуги, сегодня рынок активно осваивает цифровые инструменты. По данным платформы, с мая по сентябрь 2025 года число взаимодействий пользователей в чатах платформы выросло на 45%, а у компаний, автоматизировавших рутинные операции, рост конверсии в целевое действие составил 24%. Также эксперты отметили интерес покупателей к технике с наработкой.

«На платформе ежемесячно фиксируется более 34 миллионов просмотров подобных предложений и свыше 750 тысяч звонков и сообщений. В ответ на эти потребности рынка «Авито Спецтехника» развивает специализированные сервисы для продажи техники с наработкой»,

– рассказали представители платформы.


На конференции также отметили, что особое внимание уделяется поддержке отечественных производителей: около 2000 объявлений на площадке маркированы соответствующим бейджем «С господдержкой», что означает, что техника доступна к приобретению по программам субсидирования Минпромторга России.

По информации замначальника управления сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Станислава Черторыжского, доля отечественной техники выросла до 26% — на 12 процентных пунктов выше, чем годом ранее. Он рассказал, что уровень локализации достиг 77% благодаря политике импортозамещения, и отметил, что для поддержки спроса запущены механизмы субсидирования скидок до 30% и льготный лизинг.

Также на встрече подчеркнули, что в сегменте сельскохозяйственных машин доля российской продукции на рынке новой техники достигла 57%. Продолжается разработка новых моделей самоходной техники: создан и запущен в серийное производство российский асфальтоукладчик, создаются тяжелые колесные краны грузоподъемностью 100 тонн, ведутся работы по созданию тяжелых гусеничных экскаваторов.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
