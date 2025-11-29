Возрастное ограничение 18+
Жителя Нижнего Тагила будут судить за нападение на сотрудников полиции и их знакомого
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, который сначала напал на сотрудников ДПС, а потом и на их знакомого, оказавшегося по стечению обстоятельств поблизости. Знакомый хотел помочь товарищу из МВД подняться на ноги и сам стал жертвой нападения.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, инцидент, о котором идёт речь, произошёл утром 28 сентября. Полицейские – женщина и мужчина – патрулировали улицы на служебном автомобиле, когда заметили возле диско-бара на улице Чёрных драку. Они сразу потребовали прекратить противоправные действия, после чего один из участников драки – обвиняемый – схватил сотрудницу полиции за рукав и с силой толкнул в плечо. На помощь к ней тут же поспешил коллега, и тогда обвиняемый переключился на него: он стал наносить удары по голове, туловищу и конечностям. Оказавшийся рядом мужчина – знакомый сотрудников МВД – увидел, что полицейским нужна помощь и подошёл к лежавшему на земле сотруднику, чтобы помочь подняться, и тут обвиняемый накинулся на него, также начав колотить руками.
В результате полицейский получил закрытую черепно-мозговую травму, а его знакомый – оскольчатый перелом костей носа со смещением и другие повреждения.
Нападавшего обвиняют по двум статьям УК РФ: 319 (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти) и 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью лицу, выполнявшему общественный долг). Рассматривать уголовное дело будут в Ленинском районном суде Нижнего Тагила.
