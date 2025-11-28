Возрастное ограничение 18+

Прокуратура проверяет сообщения о задержке зарплаты работникам «Ключевского завода ферросплавов»

Сысертская межрайонная прокуратура начала проверку по сообщениям СМИ о том, что сотрудникам «Ключевского завода ферросплавов» выплатили не всю зарплату за октябрь этого года.

«По имеющимся на данный момент сведениям, на заводе в настоящий момент трудоустроены 682 работника»,

рассказали в областной прокуратуре.


Ведомство уже запросило у предприятия документы, регулирующие вопросы оплаты труда, в том числе положение об оплате труда, трудовые договоры, платёжные и расчётные документы и сведения о сумме задолженности по заработной плате и иным выплатам.

Ранее о жалобах работников завода писало Е1.ru. При этом представители предприятия утверждают, что все деньги работникам выплачены.


Юлия Медведева
