В Первоуральске руководительницу УК признали виновной в хищении более 18 млн рублей у организации
Фото: прокуратура Свердловской области
Сегодня, 5 декабря, в Первоуральском городском суде вынесли приговор Елене Сабировой, руководившей управляющей компанией с октября 2017 года по декабрь 2023 года. Её признали виновной в мошенническом хищении у организации 18,1 миллиона рублей – по части 4 статьи 159 УК РФ.
Судом и следствием было установлено, что осуждённая под предлогом несуществующей задолженности, а также якобы для возмещения затрат давала указания перевести денежные средства на собственные и подконтрольные ей счета предпринимателей. Свою вину она не признала.
Известно, что Сабирова ранее была судима за мошенничество в сфере коммунальных услуг.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, судебное следствие длилось с января 2025 года. В течение этого времени было допрошено более 50 свидетелей, а также исследованы материалы дела, состоящие из 70 томов.
«Первоуральский городской суд, с учётом в её действиях рецидива преступлений, назначил виновной 4 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима»,
– сообщили в областной прокуратуре.
