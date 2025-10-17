На конференции AdTech выступили эксперты от Авито

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Авито провел конференцию AdTech 16 октября, собрав экспертов рекламного рынка, в числе которых Ксения Собчак, группа АДВ, Resolution OMD OM Group, Иви, ГК «ФСК» и AdRiver. Главной темой встречи стала синергия креатива и технологий, которая превращает рекламу в искусство.Управляющий партнёр Авито Иван Гуз подчеркнул, что сегодня Авито – это экосистема, сопровождающая пользователя на всех этапах жизни – от повседневных покупок до важных решений. Также он отметил высокую конверсию интереса пользователей в сделки и доступность Авито для старта бизнеса: запуск онлайн-продаж занимает 15 минут, а 62% предпринимателей уже используют площадку для продвижения.Руководители Авито Рекламы на конференции подвели итоги 2025 года и рассказали о планах на 2026-й. Среди анонсированных продуктов – контекстный таргетинг и ретаргетинг, автоматические стратегии, конструкторы аудиторий и отчетов, а также публичное API. Эксперты привели статистику, согласно которой на e-commerce приходится 89% запросов, а оставшиеся 11% – на классические поисковики, и подчеркнули важность качественных алгоритмов для релевантной рекламы.Ксения Собчак выделила значимость смелости и нестандартных ходов в рекламе, которые захватывают внимание аудитории, а Андрей Чуваев из группы АДВ рассказал о балансе между брендингом и продажами, важности total performance и интеграции медиа.Эксперты по маркетингу и рекламе также поделились видением новых трендов: карточка товара становится элементом имиджевой коммуникации, а в недвижимости главными становятся нестандартные и креативные проекты. Роман Кохановский из AdRiver рассказал о методах оценки вклада разных рекламных каналов в конверсии, подчеркивая переход от last-click-атрибуции к более сложным моделям.