В Екатеринбурге запустили движение по улице Комсомольской
Фото: Алсу Султанова / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на улице Комсомольской возобновили движение на выезде к дублеру Сибирского тракта. Проезд был закрыт в связи со строительством транспортной развязки у концерна «Калина».
Как сообщается на сайте города, после открытия движения на этом участке вновь начал курсировать автобус № 71.
Строительство эстакады, длиной 9,85 километра, стартовало в 2021 году и стало частью национального проекта «Безопасные качественные дороги», завершившегося в прошлом году. С января 2025 года его сменил новый проект «Инфраструктура для жизни».
