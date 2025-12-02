Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге в ДТП с участием двух иномарок погибла пешеходка
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сегодня, 5 декабря, в Екатеринбурге случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибла женщина, которую один за другим сбили два автомобиля иностранного производства.
Как сообщают в областной Госавтоинспекции, трагедия случилась на улице Советской, напротив дома №10. Автомобиль «Хендай» совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте. От сильного удара пострадавшая была отброшена на полосу встречного движения. Там на неё совершил наезд автомобиль «Форд Транзит», двигавшийся во встречном направлении.
В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия медиков. Её личность в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. На месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. По факту случившегося назначено расследование для установления всех обстоятельств ДТП.
