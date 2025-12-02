В Екатеринбурге в ДТП с участием двух иномарок погибла пешеходка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 5 декабря, в Екатеринбурге случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. Погибла женщина, которую один за другим сбили два автомобиля иностранного производства.Как сообщают в областной Госавтоинспекции, трагедия случилась на улице Советской, напротив дома №10. Автомобиль «Хендай» совершил наезд на женщину-пешехода, переходившую дорогу в неустановленном для этого месте. От сильного удара пострадавшая была отброшена на полосу встречного движения. Там на неё совершил наезд автомобиль «Форд Транзит», двигавшийся во встречном направлении.В результате полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, до прибытия медиков. Её личность в настоящее время устанавливается правоохранительными органами. На месте работают инспекторы ДПС и следственно-оперативная группа. По факту случившегося назначено расследование для установления всех обстоятельств ДТП.