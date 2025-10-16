Возрастное ограничение 18+
«Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На «Авито Авто» появились «Мультикарточки», с помощью которых пользователи могут ознакомиться с ключевыми характеристиками, отзывами и ценовым диапазоном конкретных моделей автомобилей в одном разделе, не тратя время на изучение большого количества объявлений.
По данным Авито, в 2025 году 85% пользователей выбирают машину в онлайн, а 66% из тех, кто совершил покупку, сделали это через интернет. Также отмечается, что 71% выбирают машину среди определённых марок, 57% знают точную модель, а 21% ограничиваются конкретным поколением автомобиля.
Новый инструмент – «Мультикарточка» – показывает все параметры модели: состояние (новый или с пробегом), тип и объём двигателя, коробку передач, привод, комплектацию и цвет. При изменении фильтров система автоматически обновляет диапазон цен для удобного сравнения, поэтому сразу после настройки параметров пользователь может перейти к соответствующим объявлениям или воспользоваться помощью менеджера платформы – он поможет подобрать выгодный вариант.
«Мультикарточка» доступна на мобильных устройствах и охватывает все категории автомобилей – новые и с пробегом.
«Наша цель – сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. Сегодня на "Авито Авто" размещено более миллиона предложений, и запуск "Мультикарточки" помогает покупателям быстрее найти именно ту машину, которая им нужна. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов»,
– отметила директор по продукту «Авто» в Авито Елизавета Алексеенко.
