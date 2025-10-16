Возрастное ограничение 18+

«Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей

17.01 Среда, 22 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На «Авито Авто» появились «Мультикарточки», с помощью которых пользователи могут ознакомиться с ключевыми характеристиками, отзывами и ценовым диапазоном конкретных моделей автомобилей в одном разделе, не тратя время на изучение большого количества объявлений.

По данным Авито, в 2025 году 85% пользователей выбирают машину в онлайн, а 66% из тех, кто совершил покупку, сделали это через интернет. Также отмечается, что 71% выбирают машину среди определённых марок, 57% знают точную модель, а 21% ограничиваются конкретным поколением автомобиля.

Новый инструмент – «Мультикарточка» – показывает все параметры модели: состояние (новый или с пробегом), тип и объём двигателя, коробку передач, привод, комплектацию и цвет. При изменении фильтров система автоматически обновляет диапазон цен для удобного сравнения, поэтому сразу после настройки параметров пользователь может перейти к соответствующим объявлениям или воспользоваться помощью менеджера платформы – он поможет подобрать выгодный вариант.

«Наша цель – сделать поиск и покупку автомобиля максимально удобными. Сегодня на "Авито Авто" размещено более миллиона предложений, и запуск "Мультикарточки" помогает покупателям быстрее найти именно ту машину, которая им нужна. Для продавцов это также плюс: их объявления становятся более заметными и релевантными для потенциальных клиентов»,

– отметила директор по продукту «Авто» в Авито Елизавета Алексеенко.


«Мультикарточка» доступна на мобильных устройствах и охватывает все категории автомобилей – новые и с пробегом.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Авито внедрил ИИ для поиска уязвимостей в коде
16 октября 2025
«Хорошие истории» появились возле Дендрологического парка в Екатеринбурге
15 октября 2025
Бизнес-конференция Авито «По делу» собрала более тысячи посетителей офлайн и более 400 тысяч участников онлайн
17 октября 2025
От Владимирской области до Самары: популярные направления семейного отдыха уральцев
18 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:20 Проект «Сквер у дома» в центре Перми получит продолжение
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
13:24 Почта России выступит партнёром Всероссийского фестиваля молодёжной журналистики, который соберёт тысячу корреспондентов со всей страны
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:56 Российский мессенджер MAX теперь доступен в HRMOST
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
Все новости
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK