В Екатеринбурге обвиняемого в убийстве 2008 года «решалу» оставили под стражей
Фото: Свердловский областной суд
Свердловский областной суд оставил под стражей «решалу» Павла Нагорных, которому вменяют убийство, совершённое в 2008 году.
Как сообщили в пресс-службе суда, его адвокат обжаловал постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, которое постановило поместить Нагорных в СИЗО до 14 февраля 2026 года, и просил суд вышестоящей инстанции заменить меру пресечения на домашний арест или запрет определённых действий.
Свердловский областной суд изменил постановление суда первой инстанции, сократив срок содержания под стражей на один день, но не стал смягчать меру пресечения.
Ранее близкий к мэрии Екатеринбурга телеграм-канал сообщал, что 17 лет назад Павел Нагорный вместе со своими соратниками избил мужчину, который впоследствии умер в больнице, а затем расправился с одним из своих товарищей из-за того, что он собирался рассказать о произошедшем. По данным ресурса, Нагорный был «решалой» в своих кругах, поскольку поддерживал хорошие отношения со службами свердловского главка МВД.
Ранее также сообщалось, что Павлу Нагорному предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 («умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») и пункту «б» части 2 статьи 105 («убийство лица в связи с осуществлением им общественного долга»). Сейчас в Свердловском областном суде уточнили, что его обвиняют только в одном убийстве по пунктам «а», «б», «ж» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ, а также по части 5 статьи 291 УК РФ за дачу взятки в особо крупном размере.
«Областной суд, рассмотрев материалы дела, изменил постановление Ленинского районного суда Екатеринбурга, уточнил вводную и описательно-мотивировочную части постановления, а также изменил срок содержания Нагорных под стражей, продлив его до 13 февраля 2026 года»,
– сообщили в пресс-службе.
