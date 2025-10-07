ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики





Юлия Медведева © Вечерние ведомости

На конференции TAXI 2025, проходившей 9-10 октября в Москве, обсудили роль искусственного интеллекта и автоматизации в найме сотрудников и пришли к выводам, что новые технологии значительно ускорили этот процесс.Эксперты отметили, что ключевую роль в автоматизации играют чат-боты, которые обрабатывают отклики кандидатов, проводят первичный скрининг и сопровождают соискателей до этапа выхода на работу.Этот тезис подкрепил руководитель направления по развитию бизнеса категории «Такси, транспорт и логистика» «Авито Работы» Павел Шеперкин, участвовавший в дискуссии. Он привёл данные платформы, согласно которым время отклика работодателя на запрос кандидата в категории «Такси, транспорт и логистика» составляет менее одного часа. При этом 69% соискателей предпочитают переписку телефонным звонкам, считая этот формат эффективнее.Он также привёл в пример технологию платформы «резюме в один клик», которая позволяет создавать до 26 тысяч новых резюме ежедневно. Система автоматически формирует профиль соискателя, если он откликается без резюме, и предлагает дополнить информацию через чат-бота. По информации Авито Работы, информативность откликов выросла вдвое, а доля откликов с резюме увеличилась на 50%.Искусственный интеллект также активно используется соискателями: 19% кандидатов применяют ИИ при создании резюме, а 70% отмечают, что это повысило их шансы на трудоустройство. Экспериментальные данные показывают, что применение ИИ увеличивает количество успешных выходов на работу на 18%.Большинство кандидатов положительно относятся к использованию ИИ в процессе найма: 75% готовы пройти собеседование с участием ИИ-инструмента, 69% отмечают рост скорости ответов, 49% — удобство процесса, а 28% — объективность оценки.Павел Шеперкин отмечает, что сегодня рынок труда в транспорте переживает масштабную технологическую трансформацию.По его словам, это позволяет закрывать вакансии быстрее и качественнее, снижая издержки и повышая лояльность кандидатов. Вместе с тем это освобождает работодателей от рутины, давая возможность сконцентрироваться на стратегии.