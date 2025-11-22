Возрастное ограничение 18+
Гаринскую администрацию обязали заключить контракт на отлов бездомных собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура через суд обязала администрацию Гаринского муниципального округа заключить контракт на отлов безнадзорных животных.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, в первом полугодии 2025 года в дежурную часть полиции обратилось шесть жителей Гари, сообщивших о нападении на них бездомных собак. Ведомство провело проверку и установило, что местная администрация не заключала контракт на отлов бродячих животных, при том что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2025–2030 годы на меры по регулированию численности бездомных собак из местного бюджета выделялись денежные средства.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием обязать администрацию найти подрядчика для отлова животных и заключить с ним договор. Серовский районный суд иск удовлетворил, дав местным властям два месяца на исполнение решения суда.
