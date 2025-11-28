Возрастное ограничение 18+
«Никаких гирлянд и игрушек»: екатеринбуржцам запрещают украшать подъезды
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне на совещании администрации Екатеринбурга мэр Алексей Орлов поручил главам районов запретить местным жителям украшать подъезды. Об этом сообщает Е1.ru.
В пресс-службе мэрии ограничения объяснили жилищным кодексом, который относит подъезд к общему имуществу. Другими словами, прежде чем украшать подъезд, необходимо сначала получить согласие всех жильцов.
Ещё одно препятствие – требования пожарной безопасности: декоративные игрушки легко воспламеняются, а гирлянды могут стать причиной возгораний. Поэтому согласовать украшения нужно ещё и с управляющей компанией. Тем, кто нарушит пожарную безопасность, грозит штраф от 5 до 15 тысяч по статье 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).
«Необходимо строго контролировать этот вопрос – поступает много жалоб. Никаких гирлянд и игрушек»,
– сказал градоначальник.
