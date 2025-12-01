Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге объявлены победители «Кинопробы-2025»
Фрагмент афиши фестиваля
Сегодня, 5 декабря, в Екатеринбурге завершил работу Международный фестиваль-практикум киношкол «Кинопроба». На церемонии закрытия прошло вручение наград победителям конкурсных наград.
Победители фестиваля «Кинопроба», проводившегося в Екатеринбурге в 22 уже раз, распределились следующим образом. Гран-при киносмотра досталось фильму «Точка-тире» режиссёра Калерии Котовой. Лучшим игровым дебютом назван фильм Александры Соколовской «Солнце упало и покатилось». Лучший неигровой дебют — у Екатерины Гостевой с фильмом «Курьеры Камиллы». Лучшим дебютным анимационным фильмом признан «Феферле» Алики Хает. По итогам смотра было признано, что лучшую программу в этом году представил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова.
С полным списком победителей и отмеченных особыми наградами фестиваля можно ознакомиться в телеграм-канале «Кинопробы» или на официальном её сайте.
