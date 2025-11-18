Суд в Ревде поставил точку в «свинском» вопросе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ревдинский городской суд вынес решение по делу о незаконной ферме в черте города. Свиньи, выращиваемые на ферме и свободно гулявшие по улицам Ревды, сильно беспокоили жителей города.Поводом для судебного разбирательства послужило содержание сельскохозяйственных животных на участке в районе улицы Металлистов. Ещё в прошлом году суд установил, что условия содержания скота там опасны для людей и окружающей среды. Животные находились на свободном выгуле без загонов, а на территории фермы лежали их останки и продукты жизнедеятельности.Особую тревогу у властей города вызывала близость фермы к реке Ревда. Биологические отходы стекали в водоем, создавая прямую угрозу эпидемиологической безопасности.Владелец фермерского хозяйства на протяжении нескольких лет игнорировал предписания суда убрать свиней с городских улиц и навести порядок на ферме. Теперь его свиное поголовье, свободно перемещавшееся по улицам, будет принудительно изъято. Ревдинский городской суд удовлетворил ходатайство судебных приставов передать судьбу свиней на усмотрение горадминистрации. Суд постановил изъять животных, бесконтрольно перемещающихся по территории Ревды. Поголовье будет передано на содержание в крестьянское хозяйство в селе Кленовское. Животные останутся там до выяснения дальнейшей их судьбы.