Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России





– считает Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы». «В этой новой реальности выигрывают работодатели, которые строят системную работу с людьми – внедряют стажировки и программы наставничества, смягчают требования к стартовым ролям, развивают обучение внутри компании и формируют прозрачные карьерные треки. Важную роль также играют реферальные программы: рекомендации сотрудников часто помогают найти "своих" кандидатов и укрепляют культуру доверия внутри команды»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Авито Работы опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России. В исследовании объединены официальная статистика, данные платформы и результаты социологических опросов.Эксперты отмечают, что в третьем квартале экономика показала рост, но темпы деловой активности замедлились по сравнению с годом ранее. Компании смещают внимание с объёмов найма на качество подбора, а также стремятся удерживать сотрудников.По данным платформы, 76% россиян, искавших работу или подработку в последние шесть месяцев, продолжают мониторить вакансии на джоб-платформах даже после трудоустройства, а 66% начинают новый поиск, имея основное место работы.В августе 2025 года уровень безработицы достиг исторического минимума — 2,1%. Конкуренция за квалифицированные кадры продолжает расти, при этом расширяется профиль соискателей: компании чаще рассматривают студентов, специалистов старше 45 лет и пенсионеров.Пик зарплатных предложений пришёлся на 2023–2024 годы. В 2025 году зарплаты стали расти медленнее. Сдержаннее стали и зарплатные ожидания соискателей, которые практически сравнялись с рыночными предложениями.Исследователи убеждены, что при равных условиях выигрывают работодатели с прозрачным описанием обязанностей, указанными зарплатными вилками, графиками и понятной системой выплат. Также важна скорость отклика: четверть кандидатов готовы приступить к работе в течение 1–3 дней после отклика, ещё значимая часть — в пределах недели.Важным элементом удержания сотрудников становится адаптация, однако лишь треть компаний имеет формализованные программы адаптации. Кроме того, сотрудники ценят адекватный доход, предсказуемый график и понятные задачи. Также важны бонусы и социальные пакеты — особенно ценятся больничные, ДМС, отпускные дни и возможности обучения. Для 11% опрошенных соцпакет не имеет значения..