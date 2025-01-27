Суд обязал екатеринбургскую «управляшку» переделать некачественный ремонт подъезда

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители одного из домов в Екатеринбурге добились через суд переделки ремонта в подъезде за счёт управляющей компании. Поводом для разбирательства стало неудовлетворительное качество выполненных работ.В 2020 году в доме на улице Белореченской был проведён ремонт подъезда, которого жильцам пришлось добиваться от управляющей компании «Верх-Исетская» через суд. Однако после завершения работ жители дома обнаружили, что стены в подъезде покрашены с грубыми нарушениями технологии: старая краска не была удалена, штукатурный слой не восстановлен, а отслаивающиеся участки не зачищены. Независимая экспертиза подтвердила, что отделка выполнена с отклонениями от нормативных требований.Управляющая организация отказалась устранять недостатки добровольно, поэтому жители вновь обратились в суд. Они потребовали обязать «управляшку» переделать ремонт за свой счёт в течение месяца, а в случае невыполнения решения — выплачивать каждому истцу по 1 000 рублей неустойки за каждый день просрочки.Верх-Исетский районный суд частично удовлетворил требования: управляющую компанию обязали исправить дефекты к 1 августа 2025 года, однако размер неустойки был снижен до 800 рублей в день. Сегодня стало известно, что после обжалования Свердловский областной суд оставил это решение без изменений, признав его законным и обоснованным.