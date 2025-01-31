Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василию Старкову. Чиновника признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.По данным следствия, в сентябре 2023 года экс-министр получил 4 млн рублей от бенефициара строительной компании «Мелиострой». Взамен он обещал содействовать заключению государственных контрактов на содержание автодорог и искусственных сооружений региона. Для этого чиновник дал устное указание начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог», который находился от него в служебной зависимости, заключить договор с указанной компанией.Государственный обвинитель просил назначить наказание в виде 9 лет колонии строгого режима и штраф в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, а также конфисковать имущество. Суд частично удовлетворил требования стороны обвинения: экс-министр получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, штраф в 40 млн рублей и лишение государственной награды.