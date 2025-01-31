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Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
Фото: В.Н. Горелых
Полковник полиции Виктор Позняк назначен руководителем Управления МВД по Екатеринбургу. Соответствующий приказ подписал начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант Александр Мешков. Информация об этом появилась в телеграм-канале УМВД региона со ссылкой на пресс-секретаря главка Валерия Горелых.
По сведениям Валерия Горелых, среди первоочередных задач нового руководителя — укомплектование гарнизона, профилактика киберпреступности, а также подготовка к мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы.
С 2023 года Позняк работал в областном главке, в управлении по контролю за оборотом наркотиков.
Ранее Виктор Позняк уже фигурировал в новостях: именно он пригласил на работу в областное ГУ МВД оперативника Марата Кадашова, который в новогодние праздники сбил пенсионерку.
По сведениям Валерия Горелых, среди первоочередных задач нового руководителя — укомплектование гарнизона, профилактика киберпреступности, а также подготовка к мероприятиям, приуроченным к 80-летию Победы.
С 2023 года Позняк работал в областном главке, в управлении по контролю за оборотом наркотиков.
Ранее Виктор Позняк уже фигурировал в новостях: именно он пригласил на работу в областное ГУ МВД оперативника Марата Кадашова, который в новогодние праздники сбил пенсионерку.
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