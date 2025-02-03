В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Прокуратура Каменска-Уральского начала проверку на территории ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод», где погиб работник предприятия. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.По информации ведомства, 3 февраля в 12:00 в кузнечно-прессовочном цехе произошло частичное обрушение пола, в результате чего конструкция упала на кузнеца, мужчину 1963 года рождения. От полученных травм он скончался на месте.В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия. Прокуратура проверит соблюдение норм охраны труда на предприятии и даст правовую оценку действиям ответственных за безопасность сотрудников.