«Уральские авиалинии» опять нарвались на штраф

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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К сожалению, «Уральские авиалинии» часто упоминаться стали в связи со всяким негативом: задержки рейса или багажа, прокурорские проверки и пассажирские жалобы. Вот и опять пришла новость о том, что известная компания «нарвалась» на штраф. На сей раз — за отказ в посадке пассажирам.Нарушения в работе авиакомпании «Уральские авиалинии» Свердловская транспортная прокуратура выявила после жалоб пассажиров. Проверка показала, что перевозчик продавал билеты на рейсы, но не обеспечивал всем пассажирам места на борту из-за замены самолётов на менее вместительные.Так, в октябре 2024 года пассажиры, купившие билеты на рейс «Сочи – Екатеринбург», не смогли вылететь из-за нехватки мест. Аналогичные ситуации произошли в августе и сентябре на рейсах «Сочи – Уфа» и «Барнаул – Сочи».Прокуратура признала действия авиакомпании введением потребителей в заблуждение — перевозчик не выполнил условия договора воздушнойперевозки в полном объёме. В результате «Уральские авиалинии» были привлечены к административной ответственности по части 2 статьи 14.7 КоАП РФ. Суд назначил компании штраф в размере 100 тысяч рублей.