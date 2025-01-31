Среди екатеринбуржцев резко вырос спрос на обучение IT-профессиям

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Жители Екатеринбурга активно повышают квалификацию в сфере информационных технологий. По данным платформы «Авито Услуги», в 2024 году спрос на обучение IT-специальностям вырос на 69% по сравнению с 2023 годом, а интерес к индивидуальным занятиям увеличился почти в четыре раза.Быстрое развитие технологий и растущие требования рынка труда подталкивают горожан осваивать востребованные профессии. Специалисты по обучению IT стали предлагать свои услуги на платформе Авито на 275% чаще, а спрос на обучение IT-технологиям за год увеличился на 400%. Это связано не только с высокой востребованностью IT-специалистов, но и с привлекательными условиями работы в этой сфере.Рост спроса на IT-услуги в Екатеринбурге в 2024 году составил 488% по сравнению с прошлым годом. Бизнес активно переходит в онлайн, автоматизирует процессы и внедряет цифровые решения, что повышает потребность в квалифицированных специалистах.Среди самых востребованных направлений: разработка ПО под ключ (спрос на эту услугу вырос на 420%) и разработка на Java (предложение IT-специалистов в этом направлении увеличилось на 767%), — делится данными исследования Авито.