В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Смертельное ДТП произошло сегодня днём на 333-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» недалеко от Серова.Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя водительница «Тойоты», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением на высокой скорости. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.От удара два пассажира легковушки, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, погибли на месте до приезда врачей. Находившиеся в скорой водитель и фельдшер не пострадали.