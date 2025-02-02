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В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
Фото: ГИБДД Свердловской области
Смертельное ДТП произошло сегодня днём на 333-м километре трассы «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов» недалеко от Серова.
Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя водительница «Тойоты», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением на высокой скорости. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.
От удара два пассажира легковушки, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, погибли на месте до приезда врачей. Находившиеся в скорой водитель и фельдшер не пострадали.
Как сообщает ГИБДД по Свердловской области, 28-летняя водительница «Тойоты», двигаясь в сторону Екатеринбурга, не справилась с управлением на высокой скорости. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи.
От удара два пассажира легковушки, 67-летний мужчина и 74-летняя женщина, погибли на месте до приезда врачей. Находившиеся в скорой водитель и фельдшер не пострадали.
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