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Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски

14.54 Понедельник, 3 февраля 2025
Фото предоставлено Игорем Мишиным
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Экс-генпродюсер KION и основатель телеканала в Екатеринбурге — «4 канала» — Игорь Мишин в интервью Ксении Собчак рассказал об обыске, прошедшем у него в ноябре 2024 года. По его словам, следственные мероприятия связаны с делом бывшего директора музея PERMM Марата Гельмана*. Однако сам Мишин утверждает, что не знаком с ним и узнал о нём только после обысков.

Также Мишин прокомментировал версию о том, что обыски могли быть связаны с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, подтвердив, что был на мероприятии, но не имел отношения к его организации и финансированию. Он отметил, что понимает, кто распространяет эту информацию.

Отвечая на вопросы о найденном «свёртке с неизвестным веществом», бывший продюсер заявил, что в протоколе изъятых вещей такого не значилось, поэтому он не будет это комментировать.

Что касается дальнейших планов, Мишин рассказал, что придумал сериал на основе ранних рассказов Захара Прилепина — о четырёх парнях, которые вернулись из зоны боевых действий, и о том, что с ними происходит. Также он думает над проектами о «белой миграции» в Югославии и сериалом про Петра Врангеля — одного из главных руководителей Белого движения в Гражданскую войну.

После обыска Мишин объявил, что уходит с поста генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION и покидает медиаиндустрию в целом.

Напомним, что после двух обысков за год решила уволиться с поста руководителя музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Как сообщает Ura.ru, она написала заявление по собственному желанию, но источники издания утверждают, что её попросили уйти. Аллахвердиева дважды проходила в качестве свидетеля по разным делам — Петра Верзилова* и Марата Гельмана* — и подвергалась обыскам. Во втором случае обыски у Аллахвердиевой прошли в тот же день, что и у Игоря Мишина.

*Внесены Минюстом в реестр иноагентов.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:14 Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
15:25 Екатеринбург вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в отелях в феврале
14:54 Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
13:59 В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
13:50 В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, взятую в 1919 году
13:16 Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей
11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
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11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
09:31 В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых
17:58 Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
17:05 Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море
16:26 На дорогах Свердловской области ожидается гололедица
15:55 Жителю Тугулымского района вынесли приговор за причинение смерти вилкой и ножом
14:52 Свердловское МЧС за сутки потушило 13 пожаров и спасло двух детей, провалившихся под лёд
14:03 В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
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