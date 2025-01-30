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Известный медиаменеджер из Екатеринбурга Игорь Мишин прокомментировал обыски
Фото предоставлено Игорем Мишиным
Экс-генпродюсер KION и основатель телеканала в Екатеринбурге — «4 канала» — Игорь Мишин в интервью Ксении Собчак рассказал об обыске, прошедшем у него в ноябре 2024 года. По его словам, следственные мероприятия связаны с делом бывшего директора музея PERMM Марата Гельмана*. Однако сам Мишин утверждает, что не знаком с ним и узнал о нём только после обысков.
Также Мишин прокомментировал версию о том, что обыски могли быть связаны с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, подтвердив, что был на мероприятии, но не имел отношения к его организации и финансированию. Он отметил, что понимает, кто распространяет эту информацию.
Отвечая на вопросы о найденном «свёртке с неизвестным веществом», бывший продюсер заявил, что в протоколе изъятых вещей такого не значилось, поэтому он не будет это комментировать.
Что касается дальнейших планов, Мишин рассказал, что придумал сериал на основе ранних рассказов Захара Прилепина — о четырёх парнях, которые вернулись из зоны боевых действий, и о том, что с ними происходит. Также он думает над проектами о «белой миграции» в Югославии и сериалом про Петра Врангеля — одного из главных руководителей Белого движения в Гражданскую войну.
После обыска Мишин объявил, что уходит с поста генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION и покидает медиаиндустрию в целом.
Напомним, что после двух обысков за год решила уволиться с поста руководителя музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Как сообщает Ura.ru, она написала заявление по собственному желанию, но источники издания утверждают, что её попросили уйти. Аллахвердиева дважды проходила в качестве свидетеля по разным делам — Петра Верзилова* и Марата Гельмана* — и подвергалась обыскам. Во втором случае обыски у Аллахвердиевой прошли в тот же день, что и у Игоря Мишина.
*Внесены Минюстом в реестр иноагентов.
Также Мишин прокомментировал версию о том, что обыски могли быть связаны с «голой вечеринкой» Насти Ивлеевой, подтвердив, что был на мероприятии, но не имел отношения к его организации и финансированию. Он отметил, что понимает, кто распространяет эту информацию.
Отвечая на вопросы о найденном «свёртке с неизвестным веществом», бывший продюсер заявил, что в протоколе изъятых вещей такого не значилось, поэтому он не будет это комментировать.
Что касается дальнейших планов, Мишин рассказал, что придумал сериал на основе ранних рассказов Захара Прилепина — о четырёх парнях, которые вернулись из зоны боевых действий, и о том, что с ними происходит. Также он думает над проектами о «белой миграции» в Югославии и сериалом про Петра Врангеля — одного из главных руководителей Белого движения в Гражданскую войну.
После обыска Мишин объявил, что уходит с поста генерального продюсера онлайн-кинотеатра KION и покидает медиаиндустрию в целом.
Напомним, что после двух обысков за год решила уволиться с поста руководителя музея PERMM Наиля Аллахвердиева. Как сообщает Ura.ru, она написала заявление по собственному желанию, но источники издания утверждают, что её попросили уйти. Аллахвердиева дважды проходила в качестве свидетеля по разным делам — Петра Верзилова* и Марата Гельмана* — и подвергалась обыскам. Во втором случае обыски у Аллахвердиевой прошли в тот же день, что и у Игоря Мишина.
*Внесены Минюстом в реестр иноагентов.
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