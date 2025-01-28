Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Первые дни февраля совпали в этом году с выходными днями, что так или иначе повлияло на количество пожаров в эти пару суток. На территории Свердловской области их произошло 28 — 13 в субботу и 15 в воскресенье. Если бы дни выдались не «оттепельными, а холодными», количество пожаров наверняка было бы ещё больше.Согласно сводкам МЧС России по Свердловской области, самый крупный пожар минувших выходных случился вчера, 2 февраля, в Верхней Салде. Там на улице Металлургов загорелся частный жилой дом, а огнь перекинулся на баню и надворные постройки, охватив в общей сложности почти 100 квадратных метров. Тушить пожар приехали восемь специалистов, которые справились с задачей за 35 минут.Второй по крупности «пожар выходного дня» случился в субботу в коттеджном посёлке «Заповедник» Сысертского городского округа. Там тоже загорелся частный дом и «полыхнул» на 80 квадратных метров. Хозяева числом в четыре человека в момент возгорания находились в помещении. Они эвакуировались самостоятельно, до прибытия 13 огнеборцев. Пожарные справились с огнём примерно за то же время, что и их коллеги из Верхней Салды.Несмотря на большое количество пожаров в последние двое суток, в основном они были не крупными и особых сложностей у специалистов пожаротушения не вызвали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.