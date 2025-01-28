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Почти три десятка пожаров случилось за первые дни февраля в Свердловской области

21.10 Понедельник, 3 февраля 2025
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
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Первые дни февраля совпали в этом году с выходными днями, что так или иначе повлияло на количество пожаров в эти пару суток. На территории Свердловской области их произошло 28 — 13 в субботу и 15 в воскресенье. Если бы дни выдались не «оттепельными, а холодными», количество пожаров наверняка было бы ещё больше.

Согласно сводкам МЧС России по Свердловской области, самый крупный пожар минувших выходных случился вчера, 2 февраля, в Верхней Салде. Там на улице Металлургов загорелся частный жилой дом, а огнь перекинулся на баню и надворные постройки, охватив в общей сложности почти 100 квадратных метров. Тушить пожар приехали восемь специалистов, которые справились с задачей за 35 минут.

Второй по крупности «пожар выходного дня» случился в субботу в коттеджном посёлке «Заповедник» Сысертского городского округа. Там тоже загорелся частный дом и «полыхнул» на 80 квадратных метров. Хозяева числом в четыре человека в момент возгорания находились в помещении. Они эвакуировались самостоятельно, до прибытия 13 огнеборцев. Пожарные справились с огнём примерно за то же время, что и их коллеги из Верхней Салды.

Несмотря на большое количество пожаров в последние двое суток, в основном они были не крупными и особых сложностей у специалистов пожаротушения не вызвали. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:48 Пять лет официально исполнилось екатеринбургской «Кляксе»
17:42 В Екатеринбурге на стадионе «Динамо» заложили капсулу времени в рамках турнира «Лёд надежды нашей»
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16:14 Новым руководителем УМВД по Екатеринбургу стал Виктор Позняк
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13:59 В Свердловской области легковушка вылетела на встречку и столкнулась со скорой: погибли пенсионеры
13:50 В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, взятую в 1919 году
13:16 Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей
11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
09:31 В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых
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