В екатеринбургскую библиотеку вернули книгу, взятую в 1919 году





— отмечает пресс-служба библиотеки Почему читатель не вернул её вовремя, остаётся только догадываться. Для справки: 14 июля 1919 года в Екатеринбург вошла Красная Армия, установившая свою власть. Так что можно только предполагать, что могло произойти,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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30 января в библиотеку им. В. Г. Белинского в Екатеринбурге вернулась книга, взятая ещё в 1919 году — спустя 106 лет. Это произведение под редакцией А. И. Анастасьева, носит название «Внимание и интерес при обучении». Книгу принёс житель города, сообщает библиотека.Как выяснили сотрудники, в книгу был вложен лист с пометкой, что она была взята в июле 1919 года и её необходимо было вернуть через месяц (лист не сохранился). Однако по неизвестным причинам книга не вернулась в библиотеку в срок. На книге, тем не менее, сохранилась старая печать Белинки.Книга будет снова учтена в фонде библиотеки и передана в отдел редких книг.