В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая зарядная станция для электромобилей мощностью 150 кВт. Её запустила компания «Электромашина» (входит в АО «Концерн "Уралвагонзавод"») на автозаправке на Салдинском шоссе. Станция работает под брендом Elli и позволяет заряжать батарею электрокара до 80% всего за 20 минут. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».Как сообщает пресс-служба предприятия, новая станция уже внесена в карты зарядной инфраструктуры. Это первый подобный проект в Нижнем Тагиле, реализованный предприятием. В его рамках были оперативно выпущены зарядные устройства на базе отечественных компонентов, а также проведена их адаптация к актуальным техническим требованиям.Ранее «Электромашина» открыла в Челябинске электрозаправочный хаб с зарядными станциями на 44 и 150 кВт в 2023 году.