Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
Фото: Уралвагонзавод | vk.com/realuvznews
В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая зарядная станция для электромобилей мощностью 150 кВт. Её запустила компания «Электромашина» (входит в АО «Концерн "Уралвагонзавод"») на автозаправке на Салдинском шоссе. Станция работает под брендом Elli и позволяет заряжать батарею электрокара до 80% всего за 20 минут. Об этом сообщает «Уралвагонзавод».
Как сообщает пресс-служба предприятия, новая станция уже внесена в карты зарядной инфраструктуры. Это первый подобный проект в Нижнем Тагиле, реализованный предприятием. В его рамках были оперативно выпущены зарядные устройства на базе отечественных компонентов, а также проведена их адаптация к актуальным техническим требованиям.
Ранее «Электромашина» открыла в Челябинске электрозаправочный хаб с зарядными станциями на 44 и 150 кВт в 2023 году.
Как сообщает пресс-служба предприятия, новая станция уже внесена в карты зарядной инфраструктуры. Это первый подобный проект в Нижнем Тагиле, реализованный предприятием. В его рамках были оперативно выпущены зарядные устройства на базе отечественных компонентов, а также проведена их адаптация к актуальным техническим требованиям.
Ранее «Электромашина» открыла в Челябинске электрозаправочный хаб с зарядными станциями на 44 и 150 кВт в 2023 году.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Школьница из Нижнего Тагила создала аппарат для обмена жестяных банок на корм для животных
27 января 2025
27 января 2025