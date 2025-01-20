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СМИ сообщают о смерти школьницы после энергетика в Екатеринбурге
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
СМИ сообщают о смерти 16-летний школьницы в Екатеринбурге. Девочка отдыхала в компании друзей, когда ей стало плохо.
По информации URA.ru, подростки были в подъезде, когда девушка вдруг забилась в конвульсиях, а из-за рта у неё пошла пена. Вскоре после этого она перестал дышать и посинела. Друзья вызвали подруге скорую, но к моменту, когда прибыли врачи, школьница умерла. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Что могло привести к гибели девушки, неизвестно. По данным информационного агентства, незадолго до произошедшего подростки купили в магазине энергетики, булочки и сухари. Со всем этим добром они зашли в подъезд многоэтажки на Фрезеровщиков и поднялись на 16-й этаж, где стали общаться и пить и есть то, что купили.
Сообщается, что погибшая девушка так же, как и её друзья, пила энергетик и ела сухарики. Запрещённых веществ или алкогольных напитков у подростков не нашли, утверждает ресурс.
В СК не стали комментировать случившееся.
По информации URA.ru, подростки были в подъезде, когда девушка вдруг забилась в конвульсиях, а из-за рта у неё пошла пена. Вскоре после этого она перестал дышать и посинела. Друзья вызвали подруге скорую, но к моменту, когда прибыли врачи, школьница умерла. Медикам оставалось лишь констатировать смерть.
Что могло привести к гибели девушки, неизвестно. По данным информационного агентства, незадолго до произошедшего подростки купили в магазине энергетики, булочки и сухари. Со всем этим добром они зашли в подъезд многоэтажки на Фрезеровщиков и поднялись на 16-й этаж, где стали общаться и пить и есть то, что купили.
Сообщается, что погибшая девушка так же, как и её друзья, пила энергетик и ела сухарики. Запрещённых веществ или алкогольных напитков у подростков не нашли, утверждает ресурс.
В СК не стали комментировать случившееся.
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