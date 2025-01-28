Известные уличные мозаики Екатеринбурга станут «героинями» лекции

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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В ближайший четверг, 6 февраля, интересующиеся родным городом екатеринбуржцы смогут узнать много познавательного о внешнем его облике. В «Доме Качки» (или в Музее истории Екатеринбурга, что в данном случае — одно и то же) искусствовед Евгений Алексеев прочитает лекцию «Рождение большого стиля. Монументальное искусство Свердловска 1960-х годов».Лекцию готовят в рамках программы к выставке «Чаепитие в космосе». В ней Евгений Алексеев расскажет о формировании уникального художественного направления в советском искусстве на примере монументального искусства Свердловска. В 60-ые годы оно переживало расцвет: художники искали новые формы, темы и техники исполнения. Так на улицах города стали появляться сграффито, мозаики, витражи на темы научного прогресса и освоения космоса. В Екатеринбурге работали как крупные московские художники, такие как Борис Тальберг, Ирина Лаврова и Игорь Пчельников, так и местные мастера — Виталий Беляев, Леопольд Венкербец, Борис Зуев, Донат Лепихин. Над созданием монументальных памятников трудились Владимир Друзин, Пётр Сажин, Владимир Егоров. Многие их работы до сих пор можно увидеть в городе, вернувшему дореволюционное название.Подробнее о развитии свердловского монументального искусства можно будет узнать на лекции, которая в четверг начнётся в 18.00. Попасть на неё можно, приобретя билеты на выставку «Чаепитие в космосе».