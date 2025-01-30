Суд осудил жителя Тугулымского района за смерть женщины от побоев с использованием вилки и ножа

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Талицкий межрайонный следственный отдел СУ СК России по Свердловской области собрал достаточные доказательства для признания виновным 20-летнего жителя Тугулымского района. Он был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшей, что подпадает под действие ч. 4 ст. 111 УК РФ.По информации следствия, инцидент произошел в мае 2023 года в одном из посёлков региона. В ходе конфликта молодой человек жестоко избил малознакомую женщину, используя для этого не только кулаки и ноги, но и предметы, такие как вилка и канцелярский нож. От ударов потерпевшая скончалась на месте.В процессе расследования были проведены осмотры места происшествия, допросы свидетелей и судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, биологическая и трасологическая судебные экспертизы. Суд, учтя все собранные материалы, назначил подсудимому наказание в виде 9 лет и 3 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, как сообщает СК России по Свердловской области.