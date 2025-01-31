Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Разлив мазута в Чёрном море заставил жителей Екатеринбурга задуматься о переносе или отмене запланированного отдыха. Согласно опросу сервиса SuperJob, 17% горожан теперь сомневаются, что смогут поехать на курорты региона.По данным исследования, в этом году отдых на Чёрном море планировал каждый пятый работающий екатеринбуржец (20%). Однако после крушения танкеров и угрозы загрязнения акватории 17% пересматривают свои планы. Лишь 3% респондентов заявили, что отправятся на побережье в любом случае («Поеду к родителям»).Среди тех, кто собирался на Чёрное море, больше мужчин — 23% против 13% женщин. Вероятность отмены поездки: 19% против 15% соответственно. Самая заинтересованная в таком отдыхе возрастная группа — от 35 до 45 лет, где 26% планировали отпуск у моря, но 21% теперь не уверены, что смогут поехать.Чаще всего поездки на Чёрное море планировали семьи с детьми (25% против 11% бездетных). Однако из-за экологической катастрофы 19% из них пересматривают маршрут. Эксперты Института водных проблем РАН предупреждают, что последствия разлива мазута могут затронуть как минимум один курортный сезон.