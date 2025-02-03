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Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей

13.16 Понедельник, 3 февраля 2025
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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С 1 февраля в Свердловской области произошла индексация материнского капитала, который увеличился на 9,5% по уровню фактической инфляции. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Свердловской области. Теперь размер маткапитала на первого ребёнка составляет 690 266,95 рублей.

Семьи, которые уже оформили сертификат на первого ребёнка, при рождении второго смогут получить доплату в размере 221 895,14 рублей. Если же материнский капитал не был получен при рождении первого ребёнка, то при рождении второго семьи смогут оформить сертификат на сумму 912 162,09 рублей. Управляющая Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц уточнила, что в случае частичного расходования средств на маткапитал остаток также будет увеличен на 9,5%.

Как сообщает Отделение СФР по области, за время действия программы поддержки семей с детьми было выдано 450 тысяч сертификатов на материнский капитал. В 2024 году было выдано 20 420 таких сертификатов. Популярные направления использования средств маткапитала — улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячные выплаты.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:16 Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей
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11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
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10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
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17:05 Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море
16:26 На дорогах Свердловской области ожидается гололедица
15:55 Жителю Тугулымского района вынесли приговор за причинение смерти вилкой и ножом
14:52 Свердловское МЧС за сутки потушило 13 пожаров и спасло двух детей, провалившихся под лёд
14:03 В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
18:42 В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
17:33 В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами
16:24 Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
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