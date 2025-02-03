Маткапитал на второго ребёнка в Свердловской области увеличится до 912 тысяч рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С 1 февраля в Свердловской области произошла индексация материнского капитала, который увеличился на 9,5% по уровню фактической инфляции. Об этом сообщает Отделение Социального фонда России по Свердловской области. Теперь размер маткапитала на первого ребёнка составляет 690 266,95 рублей.Семьи, которые уже оформили сертификат на первого ребёнка, при рождении второго смогут получить доплату в размере 221 895,14 рублей. Если же материнский капитал не был получен при рождении первого ребёнка, то при рождении второго семьи смогут оформить сертификат на сумму 912 162,09 рублей. Управляющая Отделением СФР по Свердловской области Елена Альшиц уточнила, что в случае частичного расходования средств на маткапитал остаток также будет увеличен на 9,5%.Как сообщает Отделение СФР по области, за время действия программы поддержки семей с детьми было выдано 450 тысяч сертификатов на материнский капитал. В 2024 году было выдано 20 420 таких сертификатов. Популярные направления использования средств маткапитала — улучшение жилищных условий, образование детей и ежемесячные выплаты.