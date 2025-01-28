Екатеринбург вошёл в десятку популярных направлений для отдыха в отелях в феврале

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Спрос на гостиницы в России в феврале 2025 года вырос на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, как сообщает сервис бронирования «ТВИЛ.РУ». Екатеринбург занял место в топ-10 направлений по популярности среди туристов, предпочитающих жить в отеле.По данным сервиса, чаще всего россияне выбирали для февральского отдыха Санкт-Петербург (15% всех бронирований), Москву (14%) и Сочи (12%). Екатеринбург оказался на девятой строчке рейтинга. Средняя продолжительность поездки составила три дня, а стоимость одной ночи — 3473 рубля.В десятку популярных направлений также вошли горнолыжные курорты — Красная Поляна, Архыз и Домбай, а также города Ялта, Казань и Геленджик. Средняя стоимость проживания в этих местах варьируется от 2683 рублей в Сочи до 10 393 рублей в Красной Поляне.