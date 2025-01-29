В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Благотворительный фонд «Антон тут рядом» вновь проводит акцию «Прикоснуться словами» с 1 по 21 февраля. В магазинах и кафе Екатеринбурга можно будет купить открытки, созданные аутичными художниками и студентами фонда. Все собранные средства направят на поддержку детей и взрослых с аутизмом.В этом году валентинки появятся в бистро «Такие истории», магазине подарков «Ель» и магазине одежды Your Antihero. Приобрести их можно будет и в интернет-магазине фонда. Те, кто хочет поздравить близких онлайн, могут персонализировать валентинку и отправить её через телеграм-бот.Как сообщает фонд, в прошлом году акция побила рекорд — удалось собрать 5 298 256 рублей. Тогда по всей стране продали 50 тысяч валентинок. Впервые проект запустили в Петербурге в 2022 году.