В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes GL 550, владелец которого накопил 547 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма задолженности превысила миллион рублей, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.Как выяснилось, собственник машины не имеет водительских прав и передал автомобиль родственнику. Тот систематически превышал скорость, что привело к штрафам на сумму 650 тысяч рублей. Однако оплачивать их он не спешил, что дополнительно обернулось исполнительским сбором в 400 тысяч рублей.Поскольку владелец Mercedes зарегистрирован в Таборинском районе, но сам автомобиль там обнаружить не удалось, его объявили в розыск. Найти машину помогли инспекторы ГИБДД — они заметили её на улице Белинского в Екатеринбурге, однако за рулём находилось уже третье лицо.Судебные приставы Екатеринбургского специализированного отделения по взысканию административных штрафов арестовали транспортное средство и отправили его на специализированную автостоянку. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, автомобиль направят на оценку и последующую продажу через территориальное управление Росимущества.