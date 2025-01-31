Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей

09.45 Понедельник, 3 февраля 2025
Скриншот из видео: ГУФССП России по Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге судебные приставы арестовали автомобиль Mercedes GL 550, владелец которого накопил 547 неоплаченных штрафов за нарушения ПДД. Общая сумма задолженности превысила миллион рублей, сообщили в ГУФССП России по Свердловской области.

Как выяснилось, собственник машины не имеет водительских прав и передал автомобиль родственнику. Тот систематически превышал скорость, что привело к штрафам на сумму 650 тысяч рублей. Однако оплачивать их он не спешил, что дополнительно обернулось исполнительским сбором в 400 тысяч рублей.

Поскольку владелец Mercedes зарегистрирован в Таборинском районе, но сам автомобиль там обнаружить не удалось, его объявили в розыск. Найти машину помогли инспекторы ГИБДД — они заметили её на улице Белинского в Екатеринбурге, однако за рулём находилось уже третье лицо.

Судебные приставы Екатеринбургского специализированного отделения по взысканию административных штрафов арестовали транспортное средство и отправили его на специализированную автостоянку. Если задолженность не будет погашена в ближайшее время, автомобиль направят на оценку и последующую продажу через территориальное управление Росимущества.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Дарья Суродина © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
Миллион выплатят «Уральские локомотивы» травмированной работнице
31 января 2025
Главный госавтоинспектор Свердловской области подвёл итоги 2024 года
30 января 2025
В Артинском районе уничтожат нелегальный алкоголь и табак на полмиллиона рублей
28 января 2025
В Берёзовском мужчина без водительских прав на Kia Optima въехал в дерево
30 января 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Против основателя группы «Смысловые галлюцинации» возбудили уголовное дело

Владимир Бурдин не первый раз подвергается уголовному преследованию
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:52 Суд обязал управляющую компанию переделать ремонт за свой счёт в одном из подъездов Екатеринбурга
11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
09:31 В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых
17:58 Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
17:05 Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море
16:26 На дорогах Свердловской области ожидается гололедица
15:55 Жителю Тугулымского района вынесли приговор за причинение смерти вилкой и ножом
14:52 Свердловское МЧС за сутки потушило 13 пожаров и спасло двух детей, провалившихся под лёд
14:03 В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
18:42 В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
17:33 В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами
16:24 Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
15:42 Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля
15:21 СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше
13:39 С 1 марта подорожает проезд в Верхнепышминском трамвае
11:54 Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
11:10 В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
Все новости Свердловской области
21:02 Авито вошел в топ лучших ИТ-работодателей России
09:18 В Вашингтоне пассажирский самолет рухнул после столкновения с военным вертолетом
15:32 За год интерес к электрокарам с пробегом вырос почти на 10%
20:57 Эксперты рассказали о причинах, почему популярность строительства бань и саун в России растет в зимний сезон
18:05 В трёх города России заработала пилотная программа Авито по выкупу смартфонов
17:45 Авито будет помогать ММК с подготовкой кадров и профориентацией молодёжи
16:26 Представители рынка рассказали о преимуществе динамических рекламных блоков
16:01 Уфимка помогла бывшему, который ее регулярно бил, спрятать расчлененное тело нового приятеля
12:04 Байден в прощальной речи заявил, что власть президента не должна быть безграничной
11:01 В Воронежской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
10:24 Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня
18:01 Предпринимателям расскажут, как развивать дело в онлайн и правильно формировать цену
16:47 СМИ сообщают о стрельбе в рязанской школе
15:23 В киберполиции назвали «стоп-слова», которые указывают на телефонных мошенников
13:54 В Пермском крае обнаружили улицы Курта Кобейна и Джона Леннона
12:08 Депутат ГД предложил признать нежелательной «идеологию бодипозитива»
10:56 В Южной Корее арестован действующий президент, его доставили на допрос
17:57 NVMProject: в декабре неонацисты опубликовали более 60 видео с нападениями
15:14 СМИ: в Москве убит чемпион РФ по гиревому спорту
14:15 ВЦИОМ: 66% россиян верят в то, что будущее будет лучше настоящего
12:22 Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Ижевска
11:07 Регионы России подверглись массовой атаке БПЛА
10:17 В Бельгии более 30 тысяч человек вышли на демонстрации против сокращения пенсий
15:07 В ЦБ назвали идею заморозки вкладов бессмысленной и абсурдной
13:52 Янтарь с иголками сосны возрастом 50 млн лет обнаружили на калининградском комбинате
16:14 В Красноярском крае задержали семерых участников псевдорелигиозной организации
Все новости России и мира
12:52 Суд обязал управляющую компанию переделать ремонт за свой счёт в одном из подъездов Екатеринбурга
11:59 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Свердловской области за взятку
11:19 В Каменске-Уральском загорелся салон Chevrolet Cruze из-за ароматизатора
11:09 В Нижнем Тагиле появилась первая быстрая электрозаправка
10:31 На трассе Екатеринбург – Тюмень организовали реверсивное движение из-за ремонта
10:25 Пьяный водитель из Каменска-Уральского предстанет перед судом за травмирование пешехода дорожным знаком
09:45 В Екатеринбурге арестовали Mercedes за неоплаченные штрафы на сумму более миллиона рублей
09:31 В Екатеринбурге можно поддержать благотворительный фонд, купив открытку ко Дню всех влюблённых
17:58 Куда сходить в Екатеринбурге с 3 по 9 февраля?
17:05 Екатеринбуржцы пересматривают планы на отпуск из-за экологической катастрофы в Чёрном море
16:26 На дорогах Свердловской области ожидается гололедица
15:55 Жителю Тугулымского района вынесли приговор за причинение смерти вилкой и ножом
14:52 Свердловское МЧС за сутки потушило 13 пожаров и спасло двух детей, провалившихся под лёд
14:03 В Екатеринбурге пройдет экскурсионный марафон ко дню рождения Ельцина с переводом на жестовый язык
13:27 На трассе «Полевской – Екатеринбург» пьяный водитель устроил смертельное ДТП
12:29 В Екатеринбурге на маршруты выйдет автобус, расписанный детьми уральской домовой росписью
11:58 Госавтоинспекция Екатеринбурга разыскивает водителя, сбившего насмерть велосипедиста на Челябинском тракте
11:40 В Екатеринбурге активистам разрешили высадить деревья
18:42 В Первоуральске провели первую операцию по эндопротезированию колена
17:33 В Екатеринбурге спасли кошку с гниющими лапами
16:24 Жители Берёзовского и посёлка Сарапулка остались без света
15:42 Свердловские спасатели предупреждают о сильном снеге 2 февраля
15:21 СМИ сообщают об эвакуации торгового центра на Уралмаше
13:39 С 1 марта подорожает проезд в Верхнепышминском трамвае
11:54 Один человек погиб при пожаре в свердловском селе Юва
11:10 В ночном ДТП на трассе «Екатеринбург – Тюмень» опрокинулся грузовик с отсевом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK