Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске





– говорится в сообщении СК. «Так, 27 января текущего года собаки набросились на местного жителя. Мужчине удалось скрыться в подъезде многоквартирного дома, благодаря чему он избежал получения телесных повреждений»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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По сведениям информационного центра СК России, жители Туринска в социальных сетях жаловались на большое количество агрессивных бездомных собак, из-за которых страшно ходить по улицам и отпускать детей из дома.Утверждается, что при этом в городе никакие меры по решению проблемы с собачьими стаями не принимаются.В связи с этим в Свердловской области СУ СКР по региону была организована проверка. Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился поставить эту проверку в центральном аппарате ведомства на контроль. Также он потребовал доклад.