Возрастное ограничение 18+
Глава СК обещал проконтролировать проверку о неприятии мер к отлову бродячих собак в Туринске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По сведениям информационного центра СК России, жители Туринска в социальных сетях жаловались на большое количество агрессивных бездомных собак, из-за которых страшно ходить по улицам и отпускать детей из дома.
Утверждается, что при этом в городе никакие меры по решению проблемы с собачьими стаями не принимаются.
В связи с этим в Свердловской области СУ СКР по региону была организована проверка. Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился поставить эту проверку в центральном аппарате ведомства на контроль. Также он потребовал доклад.
«Так, 27 января текущего года собаки набросились на местного жителя. Мужчине удалось скрыться в подъезде многоквартирного дома, благодаря чему он избежал получения телесных повреждений»,
– говорится в сообщении СК.
Утверждается, что при этом в городе никакие меры по решению проблемы с собачьими стаями не принимаются.
В связи с этим в Свердловской области СУ СКР по региону была организована проверка. Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился поставить эту проверку в центральном аппарате ведомства на контроль. Также он потребовал доклад.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
После череды нападений бездомных собак на детей в Екатеринбурге глава СК поручил возбудить уголовное дело
22 января 2025
22 января 2025
Глава СК вновь потребовал доклад о ситуации с сырым домом в свердловском селе Рыбниковское
21 января 2025
21 января 2025